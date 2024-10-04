Волонтеры Подмосковья провели благотворительную ярмарку

Волонтеры Подмосковья провели в Красногорске благотворительную ярмарку в честь Дня воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Ярмарка была организована в рамках проекта «Доброе дело». В ней приняли участие мастера со всего региона, которые представили самую разную продукцию — от игрушек и аксессуаров до посуды и косметики.

«Сейчас проект — это целая сеть самых разных акций и мероприятий, направленных на поддержку мирных жителей и участников специальной военной операции», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В ходе ярмарки можно было не только купить понравившуюся продукцию, но и сделать пожертвование. Также продавцы, участвующие в мероприятии, пожертвовали на помощь бойцам СВО 10% от выручки.