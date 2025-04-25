«Волонтеры Подмосковья» раздали георгиевские ленты посетителям Сквера поколений в Подольске
В Подольске в Сквере поколений жителям раздали более 500 георгиевских лент
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске стартовала акция «Георгиевская лента». В ее рамках жителям раздавали георгиевские ленты, рассказали в администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие «Волонтеры Подмосковья» и сотрудники полиции. Они раздали посетителям Сквера поколений более 500 лент.
Акция «Георгиевская лента» продлится до Дня Победы. Волонтеры будут раздавать ленточки в скверах и парках округа. Всего планируется раздать около 40 тысяч лент.
Ранее сообщалось, что в патриотической акции «Диктант Победы» приняли участие более 7 тыс. жителей Подольска.