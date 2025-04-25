«Волонтеры Подмосковья» раздали георгиевские ленты посетителям Сквера поколений в Подольске

В Подольске стартовала акция «Георгиевская лента». В ее рамках жителям раздавали георгиевские ленты, рассказали в администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие «Волонтеры Подмосковья» и сотрудники полиции. Они раздали посетителям Сквера поколений более 500 лент.

Акция «Георгиевская лента» продлится до Дня Победы. Волонтеры будут раздавать ленточки в скверах и парках округа. Всего планируется раздать около 40 тысяч лент.

Ранее сообщалось, что в патриотической акции «Диктант Победы» приняли участие более 7 тыс. жителей Подольска.