Вопросы развития «Движения Первых» обсудили в Подмосковье

Вопросы развития «Движения Первых» обсудили в рамках заседания Координационного совета при губернаторе Московской области по взаимодействию с РДДМ и его отделениями. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, сейчас участниками движения являются более 276 тысяч человек. Открыто почти 1,1 тысячи первичных отделений.

«Координационный совет при губернаторе Московской области призван объединить усилия разных ведомств и создать комфортные условия для развития наших детей и молодежи», — отметила она.

В ходе заседания объявили председателя совета регионального отделения движения. Им стала Анастасия Бочарова.

«Для нас особенно важно, чтобы все организации, работающие в системе образования и воспитания Московской области, имели единую стратегию развития», — сказала она.

Также были представлены результаты работы регионального отделения движения за 2023 год, обозначены основные направления развития организации в дальнейшем.