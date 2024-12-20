Вопросы реабилитации ветеранов СВО с нарушениями зрения и слуха обсудили в Подмосковье

Вопросы реабилитации ветеранов спецоперации, имеющих нарушения зрения и слуха, обсудили на форуме в Подмосковье. Мероприятие состоялось в Семейном центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде, передает Министерство социального развития Московской области.

Как отметила в ходе мероприятия статс-секретарь — замминистра обороны РФ, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, аналогов подмосковному центру нет во всем мире. Для ветеранов, которые проходят в нем реабилитацию, это возможность продолжить активную жизнь, подчеркнула она.

«Это уникальный проект, который мы, безусловно, поддерживаем», – сказала Цивилева.

В рамках форума с целью расширения мер поддержки ветеранов СВО центр и фонд подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: [ Министерство социального развития МО ]

Центр заработал в октябре. Сейчас в нем проходят реабилитацию ветераны спецоперации не только из Подмосковья, но и из других регионов России. Они учатся ориентироваться в пространстве и обучаются новой профессии.

В фонде «Защитники Отечества» оказывают всестороннюю поддержку ветеранам СВО. С июня прошлого года в его филиалы поступило свыше 1,8 миллиона обращений. Большую часть вопросов — 1,6 миллиона — уже решили.