Вопросы ЖКХ и теплоснабжения обсудили в Подольске

Профильный час по вопросам ЖКХ и теплоснабжения прошел в Подольске. Об этом в своих соцсетях сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого сообщили, что в регионе полностью выполнен план по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к зиме.

В рамках встречи в Подольске обсудили восстановление территорий после работ ресурсных организаций и подрядных компаний, а также обработку обращений жителей через «Добродел» и чат-бот. Глава поручил до конца года устранить все незначительные недочеты.

Он отметил, что в округе продолжается капремонт участков теплосети в рамках инвестпрограммы ТЭК-2. Работы ведутся на 12 из 23 запланированных участков.

Для бесперебойной работы в период новогодних праздников все ресурсоснабжающие организации подготовят графики дежурств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел завод по выпуску оборудования для ЖКХ в Коломне.