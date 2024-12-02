Восемь подмосковных рыбохозяйств занимаются выращиванием осетра разных видов

Так, например, по итогам девяти месяцев 2024 года индивидуальный предприниматель Ямщиков А.В из Коломны вырастил 3,2 тонны рыбы, ИП Кидяев В.И. из того же округа — 4,5 тонны. Кроме того, порядка 600 килограммов осетра вырастили в ООО «Крокус Агро» под Истрой, 23 тонн — в КФХ из Пушкино ИП Наумов Е.А. В ведомстве напомнили, что предприятия, которые занимаются производством товарной рыбы, могут получить субсидию на возмещение части затрат на покупку кормов для производства рыбы в размере 20%. В этом году на эту поддержку в регионе направили 27,9 миллиона рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.