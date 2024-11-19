Восемь станций МЖД переименовали в Подмосковье

Восемь станций Московской железной дороги переименовали в Подмосковье, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на РЖД.

Так, на Белорусском направлении переименовали две станции — «109 км» и «144 км». Теперь они называются «Платовская» и «Корытово».

Станцию «64 км» на Ярославском направлении назвали «Лесная». Пункты «141 км» и «149 км» на Рижском направлении стали называть «Москвич» и «Подмосковные дачи».

На Казанском направлении переименовали три пункта — «73 км», «95 км» и «32 км». Они называются «Смолево», «Беливо» и «Беззубово».