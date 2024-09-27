Восемнадцать лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье за день, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. На всей территории лесного фонда региона сегодня действовал максимальный пятый уровень пожарной опасности.

Все возгорания были оперативно ликвидированы. Наиболее сложной была ситуация в Балашихе, где выявили сразу три пожара. К их устранению были привлечены 72 человека и 32 единицы техники.

Причиной всех лесных пожаров является человеческий фактор. Виновников возгораний привлекут к ответственности.

Ситуацию с пожарами в лесах области держат на контроле с помощью четырехуровневой системы мониторинга. Вместе с тем, на территориях усилили патрулирование.

В регионе до 1 октября действуют ограничения на посещение лесов гражданами и въезд в них транспортных средств.