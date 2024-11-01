Восемнадцать портативных тепловизоров закупили для лесных пожарных Подмосковья. Как рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области, с помощью устройств можно будет быстро выявлять очаги возгорания.

«Особенно эти приборы помогают при ликвидации торфяных пожаров, когда очаг возгорания полностью или частично скрыт под землей», - рассказал председатель ведомства Евгений Агулов.

Благодаря переносным тепловизорам специалисты смогут оперативно выявлять возгорания и устранять их на самых ранних стадиях, пока площадь пожаров не увеличится.

В первую очередь, устройства передали лесопожарным станциям, которые находятся в районах залегания торфяников.