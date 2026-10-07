Воскресенский хирург представил опыт больницы на III Московском конгрессе «Сердца мегаполиса»

В Москве на площадке «Бизнес.Техноград» прошел III Московский конгресс сердечно-сосудистых хирургов «Сердца мегаполиса» — одно из ключевых событий для специалистов в области кардиохирургии, сосудистой и эндоваскулярной хирургии. В мероприятии принял участие руководитель регионального сосудистого центра Воскресенской больницы, сердечно-сосудистый хирург Гурген Айвазян, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Научная программа конгресса охватила 29 ключевых тем, среди которых: экстренная хирургия острого аортального синдрома, эндоваскулярное лечение аневризм аорты, гибридные и малоинвазивные технологии, сочетанная патология сердца и сосудов, каротидная хирургия и стентирование, а также лечение острой и критической ишемии нижних конечностей.

За плечами Гургена Айвазяна — 9 лет работы в Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, где он прошел путь от ординатора до аспиранта и оперирующего хирурга. Уже много лет он возглавляет региональный сосудистый центр в Воскресенской больнице, который сегодня является одним из лучших в Московской области. Центр под руководством Айвазяна проводит более 2000 операций в год, причем около 90% из них — экстренные.

В августе 2026 года Айвазян победил в номинации «Уникальный клинический случай» на 13-м трансрадиальном эндоваскулярном курсе, представив случай одновременного инфаркта и инсульта у пожилого пациента, которого удалось спасти благодаря малоинвазивным технологиям.