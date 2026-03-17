Восьмиклассники Подмосковья написали региональную диагностическую работу по математике

Подмосковные восьмиклассники написали региональную диагностическую работу по математике. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Контрольную писали ребята, которые изучают математику на углубленном уровне в 33 школах Подмосковья. Они уже второй год участвуют в региональном проекте «Математические классы Подмосковья».

Работа выполнялась на компьютерах в онлайн-режиме. Она состояла из двух частей. Это шесть заданий базового уровня сложности, которые требовали краткого ответа, и два задания повышенного и высокого уровней сложности, требующие развернутого ответа.

На выполнение контрольной дали 45 минут. Максимальное количество баллов за работу — 10. Для прохождения испытания достаточно получить 4 балла.

