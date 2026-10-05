Воспитанники семейного центра «Непоседы» из Балашихи посетили с профориентационной экскурсией завод «РостАгроКомплекс»

Для воспитанников Семейного центра «Непоседы» из города Балашиха организовали профориентационную поездку на крупнейшее предприятие молочной отрасли — завод «РостАгроКомплекс». Главной целью события стало погружение детей в мир современных рабочих и инженерных профессий, а также знакомство с полной технологической цепочкой пищевого производства, сообщает Министерство социального развития Московской области.

Первым пунктом насыщенной программы стало посещение интерактивного музея «Истории молока и глазированного сырка». В ходе увлекательного экскурсионного маршрута подростки шаг за шагом проследили путь, который проходит свежее молоко, прежде чем превратиться в нежнейшую молочную продукцию. Ребята погрузились в богатую историю отечественной молочной промышленности, исследовав уникальные архивные материалы, старинное инвентарное оборудование и мультимедийные экспозиции. Интерактивный формат позволил каждому участнику не просто услышать факты, но и наглядно увидеть, как с течением времени менялись традиции, рецептуры и стандарты качества.

Настоящей кульминацией дня стало посещение действующего производственного цеха. Для большинства ребят это был первый опыт знакомства с промышленным объектом такого масштаба. Воспитанники центра смогли изнутри увидеть процесс изготовления любимых десертов, где ежедневно рождается более одного миллиона глазированных сырков.

Приятным и долгожданным финальным аккордом экскурсионного дня стала дегустация свежайшей фирменной продукции предприятия. Понимая, какая сложная технологическая цепочка и труды сотен специалистов стоят за каждым продуктом, дети стали воспринимать привычные вещи с гораздо большим уважением и интересом.