Воспитанники школы фланкировки из Подольска стали лауреатами фестиваля в Москве

Воспитанники Школы фланкировки «Клуб 360» из Подольска стали лауреатами I степени на Московском открытом детско-юношеском фестивале казачьей культуры.

Фестиваль проходил в концертном зале Измайлово и собрал 26 казачьих коллективов со всей России. Представители Подольска подготовили номер «Пламя» и продемонстрировали свое владение шашкой.

