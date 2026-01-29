Воспитатель из Щелкова одержала победу на конкурсе «Методист года России»

Подмосковный воспитатель Екатерина Петрова стала победителем Всероссийского конкурса «Методист года России». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Петрова — жительница Щелково. На конкурсе она представила свою методическую разработку и приняла участие в кейс-марафоне. В результате она одержала победу в номинации «Воспитатель».

Всего за победу в конкурсе боролись более 1,8 тыс. педагогов со всей страны. Финалистами стали 20 человек, среди которых определили лучших учителя, воспитателя, преподавателей дополнительного образования и СПО. Победители получили денежные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил предложение ввести в начальных классах школ уроки по цифровой грамотности.