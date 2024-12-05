Воспитательно-образовательный комплекс со школой и детсадом откроется в Дзержинском в 2025 году

Воспитательно-образовательный комплекс со школой и детсадом откроется в Дзержинском в следующем году, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект строится на Угрешской улице. В состав комплекса войдут школа на 1,1 тысячи учеников и детсад на сто воспитанников. Общая площадь объекта превысит 18 тысяч квадратных метров.

Помимо учебных помещений в здании будет обустроен культурно-досуговый центр, включающий залы для занятий музыкой и творчеством.

Сейчас на площадке трудятся 70 рабочих, задействованы три единицы техники. На объекте ведутся внутренние отделочные и кровельные работы, устанавливаются окна, прокладываются инженерные сети, обустраивается вентиляционная система. Завершить строительство планируется к 1 сентября 2025 года.