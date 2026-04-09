Воспитательно‐образовательный комплекс в ЖК «Легенда Коренево»: школа и детский сад для жителей Люберец

В городском округе Люберцы, на территории жилого комплекса «Легенда Коренево» (поселок Красково, вблизи Егорьевского шоссе), возводится современный воспитательно‐образовательный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Строительные работы находятся в активной фазе: ведутся монолитные работы на 2-ом и 3-ем этажах здания. На 2-ом этаже уже завершены армирование и бетонирование большинства стен, пилонов и плит перекрытия. На 3-ем этаже полностью выполнены конструкции парапетов, частично — стен и плит покрытия. Параллельно строители занимаются устройством внутренних лестниц, обеспечивая надежность и безопасность будущих коммуникаций между этажами.

Новый комплекс объединит два важных социальных объекта: школу на 500 учеников и детский сад на 120 мест. Школа проектировалась с учетом современных образовательных стандартов. Просторные классы с большими окнами обеспечат хорошую освещенность и создадут комфортную атмосферу для учебы. Каждое помещение оборудуют удобной мебелью и интерактивными досками, что позволит внедрять инновационные методики преподавания.

Инфраструктура школы продумана до мелочей: специализированные лаборатории для практических занятий по естественным наукам, музыкальные классы для развития творческих способностей, зоны для проектной работы, двухэтажная библиотека с современными рабочими местами и читальными залами, спортивный блок, включающий игровой зал, спортивные площадки и зрительскую зону для соревнований и мероприятий, актовый зал для проведения праздников, собраний и культурно‐массовых событий, мастерские и художественные студии для занятий творчеством, вестибюль с турникетами для контроля доступа и зонами отдыха, где ученики смогут проводить перемены, удобная навигация по зданию, помогающая быстро ориентироваться в пространстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.