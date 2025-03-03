Восстановление в реабилитационных центрах Подмосковья прошли более 900 бойцов СВО

Более 900 участников СВО прошли реабилитацию в Подмосковье. Как напомнили в Министерстве социального развития Московской области, курсы восстановления бойцы могут пройти в трех учреждениях — это «Ясенки», «Протэкс-Центр» и центр им. Мещерякова.

Как рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева, реабилитация для участников СВО бесплатная. При этом вместе с бойцами могут бесплатно проживать их близкие родственники.

Реабилитация проходит комплексно: внимание уделяют не только восстановлению физического здоровья, но и оказанию психологической поддержки.

«В наших центрах работают лучшие психологи, реабилитологи и протезисты, которые помогают бойцам адаптироваться к жизни и восстановиться», - отметила Болатаева.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде.