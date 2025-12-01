Врач из Красногорска рассказала, как защитить себя от аллергии во время празднования Нового года

Аллерголог-пульмонолог Красногорской больницы Елена Пятикова рассказала об опасностях новогодних украшений и дала советы, как защитить себя от аллергии во время празднования. Рекомендации специалистов привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Многие декоративные материалы, которые кажутся безобидными, могут влиять на состояние дыхательной системы и кожи, особенно у детей и людей с бронхиальной астмой или атопическим дерматитом», – подчеркнула медик.

По словам Пятиковой, в первую очередь, нужно обратить внимание на искусственные елки. Зачастую их изготавливают из ПВХ или полиэтилена. При перепадах температур эти материалы могут выделять мелкие частицы пластика.

Кроме того, за год хранения в кладовке такая елка может собрать огромное количество пыли и спор плесени. Поэтому перед использованием ее следует тщательно промыть теплой водой или протереть влажной тканью, а затем хорошо просушить.

Искусственный снег, блестки в аэрозолях, ароматические свечи и спреи содержат смеси растворителей, пропеллентов и синтетических отдушек. В связи с этим их вдыхание может привести к раздражению слизистых, кашлю, мигрени и обострению аллергического ринита или астмы. От распыления таких аэрозолей в жилых помещениях лучше отказаться.

Яркие и мерцающие гирлянды могут негативно сказаться на работе нервной системы, вызывая головную боль, напряжение глаз и повышенную утомляемость. На ночь подсветку в спальне рекомендуется отключать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте зимнего сезона в парках 1 декабря.