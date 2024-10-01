Врач из Мытищ купила квартиру благодаря соципотеке

До этого специалист арендовала квартиру. Узнав о реализации программы, Маркова подала документы и получила сертификат. Скоро она со своей семьей переедет в собственную трехкомнатную квартиру.

В текущем году в области выдадут почти триста сертификатов по программе, в том числе 160 — медикам, 73 — педагогам, 57 — молодым ученым и уникальным специалистам ОПК. Еще пять свидетельств получат тренеры.