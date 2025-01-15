Врач из Мытищ рассказал, как окунуться в прорубь без вреда для здоровья

Начальник отдела первичной медицинской помощи, терапевт Мытищинской больницы Кирилл Давыдов рассказал, как безопасно купаться на Крещение и кому это противопоказано. Советы специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам медика, в проруби нельзя купаться людям, страдающим хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки. Речь идет об отите и гайморите. Также опасно такое купание людям с заболеваниями бронхов и легких, сердца и сосудов, ЦНС. Кроме того, не рекомендуется окунаться в ледяную воду людям с остеоартрозом.

«Категорически не рекомендуется погружаться в холодную воду с головой, поскольку идет рефлекторное сужение сосудов головного мозга, а это чревато очень серьезными последствиями», - подчеркнул врач.

Тем, кому купания не противопоказаны, специалист посоветовал не переедать перед процедурой. Также нельзя употреблять спиртное. Непосредственно перед купанием лучше не пить горячее.

Перед погружением в воду нужно снять снять верхнюю одежду, затем раздеться до пояса, а в последнюю очередь разуться. После этого рекомендуется разогреть мышцы.