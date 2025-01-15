Врач из Подмосковья напомнила о важности сбалансированного питания для здоровья кожи

Медик подчеркнула, что в рационе должно быть достаточно овощей и фруктов. Содержащиеся в них витамины и антиоксиданты помогают в борьбе со свободными радикалами и способствуют увлажнению кожи.

Кроме того, важно употреблять рыбу и морепродукты. В них содержатся омега-3 жирные кислоты. Они помогают снять воспаление и улучшают эластичность кожи.

Полезны и орехи с различными семенами. Они являются источником витамина Е и жирных кислот, которые поддерживают защитные функции кожи.

Помимо этого, нужно помнить о водном балансе и пить достаточное количество чистой воды.