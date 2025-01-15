Врач из Подмосковья напомнила о важности сбалансированного питания для здоровья кожи
Дерматовенеролог МОККВД рассказала о питании для здоровья кожи
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Заведующая консультативно-диагностическим отделением Люберецкого филиала МОККВД Татьяна Макаревич напомнила о важности сбалансированного питания для здоровья кожи. Рекомендации врача приводит Министерство здравоохранения Московской области.
Медик подчеркнула, что в рационе должно быть достаточно овощей и фруктов. Содержащиеся в них витамины и антиоксиданты помогают в борьбе со свободными радикалами и способствуют увлажнению кожи.
Кроме того, важно употреблять рыбу и морепродукты. В них содержатся омега-3 жирные кислоты. Они помогают снять воспаление и улучшают эластичность кожи.
Полезны и орехи с различными семенами. Они являются источником витамина Е и жирных кислот, которые поддерживают защитные функции кожи.
Помимо этого, нужно помнить о водном балансе и пить достаточное количество чистой воды.