Врач из Подмосковья рассказала, как предотвратить сухость волос осенью

По словам врача, первыми признаками сухости волос являются секущиеся кончики, тусклые пряди, раздражение, шелушение и зуд кожи головы. Причиной этого может быть неправильный уход, агрессивные процедуры, воздействие окружающей среды, нездоровый образ жизни и проблемы со здоровьем.

Для улучшения состояния волос рекомендуется мыть голову теплой водой, реже использовать средства для укладки и тугие резинки, перед сушкой и укладкой наносить термозащитные средства.

Также в отопительный период полезно использовать увлажнитель. Кроме того, следует отказаться от курения и употребления спиртного и пить больше воды.