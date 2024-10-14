Врачи детского центра имени Рошаля провели уже более 300 операций
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Специалисты детского клинического центра имени Рошаля провели уже свыше трехсот операций. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Как отметила главврач учреждения Татьяна Шаповаленко, абсолютное большинство проведенных операций — 90% — были малоинвазивными. Такие операции проводятся через небольшие проколы. В результате пациент значительно быстрее восстанавливается.
По словам главврача, в основе оказания высококачественной медпомощи в центре лежат современное оборудование, самые последние технологии и высокопрофессиональные врачи.