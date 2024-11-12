Врачи Детского центра имени Рошаля спасли новорожденного ребенка с критическим пороком сердца

В областном перинатальном центре появилась на свет девочка со стенозом клапана легочной артерии. При данной патологии в организме серьезно затрудняется поступление крови в легкие. Врачи приняли решение перевести ребенка в новый центр для проведения экстренной операции.

В ДКЦ имени Рошаля специалисты оперативно обследовали пациентку и направили ее на рентгенэндоваскулярную операцию. Через сосуд в области бедра был введен тонкий катетер с надувающимся баллоном. Его направили к клапану легочной артерии и расширили суженное место.

Операция прошла успешно. Нормальный поток крови был восстановлен. На данный момент ребенок уже выписан.