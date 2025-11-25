Врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли девочку, проглотившую стоматологическую скобку

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли девочку, которая проглотила стоматологическую скобку. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили девочку в возрасте 13 лет, которая случайно проглотила стоматологическую скобку. Врачи обследовали пациентку и направили ее в отделение хирургии.

Чтобы вытащить инородное тело, специалисты провели гастроскопию, в ходе которой захватили скобу эндоскопической петлей. Чтобы не травмировать слизистую, предмет аккуратно провели через пищевод, устье пищевода и гортаноглотку.

Процедура длилась около 10 минут и прошла успешно. Ребенка выписали домой уже на следующий день.

