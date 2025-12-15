Врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли годовалого ребенка, который сел на швейную иглу
Фото: [Медиасток.рф]
В ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли годовалого ребенка, который случайно сел на швейную иглу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили мальчика в возрасте одного года. Ребенок жаловался на сильную боль в промежности. От боли он не мог стоять.
В ходе обследования врачи обнаружили в мягких тканях между мошонкой и прямой кишкой инородное тело, которым оказалась швейная игла.
Игла прошла в опасной близости от уретры. Ребенка экстренно направили на операцию, в ходе которой инородное тело было извлечено.
Операция прошла успешно. На данный момент ребенок уже выписан.
