Врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли годовалого ребенка, который сел на швейную иглу

Фото: [Медиасток.рф]

В ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли годовалого ребенка, который случайно сел на швейную иглу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мальчика в возрасте одного года. Ребенок жаловался на сильную боль в промежности. От боли он не мог стоять.

В ходе обследования врачи обнаружили в мягких тканях между мошонкой и прямой кишкой инородное тело, которым оказалась швейная игла.

Игла прошла в опасной близости от уретры. Ребенка экстренно направили на операцию, в ходе которой инородное тело было извлечено.

Операция прошла успешно. На данный момент ребенок уже выписан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы диспансеризации.

