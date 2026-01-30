Врачи кардиопульта подмосковной скорой помощи расшифровали более 366 тыс. ЭКГ
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
По итогам 2025 года сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья расшифровали более 366 тыс. ЭКГ, которую бригада скорой направляет дистанционно на вызове, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Это позволяет оперативно принять решение о необходимости госпитализации пациента.
«Оперативность имеет принципиальное значение, когда речь идет о сердечно-сосудистых патологиях. <…> В 30% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, а в 4,5% — острый коронарный синдром», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что все бригады скорой в регионе оснастили электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ, что обеспечивает работу кардиопульта.
