Врачи МОДКТОБ удалили подростку 10-сантиметровую костную опухоль

В учреждение обратился мальчик, который жаловался на объемное твердое новообразование в районе тазобедренного сустава. Выяснилось, что у ребенка образовалась доброкачественная опухоль — остеохондрома.

По словам врачей, при развитии новообразование не вызывает никакого дискомфорта и из-за этого его нередко обнаруживают, когда оно достигает уже внушительных размеров. Опухоль может стать причиной деформации костей и даже привести к закрытию зон роста. Кроме того, новообразование может стать злокачественным.

Подростка направили на операцию. Она прошла успешно и не повлияла на функции конечности. На данный момент пациент выписан домой на амбулаторное лечение. Его ждет полгода реабилитации.