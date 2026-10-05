В Сергиево-Посадской больнице появился новый маммограф стоимостью почти 21 млн рублей

В поликлинике Сергиево-Посадской больницы ввели в работу новый цифровой маммограф стоимостью почти 21 млн рублей, который заменит старый аппарат и позволит сделать обследования молочных желез более доступными для женщин. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В этом году в медицинских организациях Подмосковья уже начали работу четыре новых маммографа общей стоимостью почти 100 млн рублей», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, новые аппараты также заработали в Сергиевом Посаде, Щелкове, Солнечногорске и Серпухове. В Сергиевом Посаде оборудование будет использоваться для проведения скрининговых исследований, диспансеризации и раннего выявления заболеваний молочных желез. Главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев уточнил, что аппарат разместили рядом с кабинетом медицинской профилактики, чтобы в одном месте можно было пройти и маммографию, и диспансеризацию.

Записаться на маммографию можно через региональный портал «Здоровье» или по телефону 122. Медоборудование закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

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