Врачи МОНИКИ спасли мужчину с кровоизлиянием в головной мозг, контролируемо останавливая ему сердце

Специалисты МОНИКИ спасли мужчину с аневризмой мозга, применив контролируемую остановку сердца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мужчину в возрасте 66 лет. Из-за разрыва сосудов у него произошло кровоизлияние в мозг, и требовалась экстренная операция.

Вариантов операции было два — открытая через трепанацию и эндоваскулярная через сосуд. Врачи выбрали первый вариант как менее опасный.

Ситуация была осложнена тем, что аневризма находилась глубоко и могла разорваться в процессе операции. Чтобы исключить риск разрыва, врачи установили в сердце пациента специальный катетер-стимулятор. В нужный момент с его помощью они практически останавливали выброс крови из сердца. Таким образом, специалисты получали 50-секундное «окно» для работы в условиях минимального кровотечения.

В ходе операции на аневризму были наложены клипсы, которые зажимали ее шейку, исключая ее из кровотока. В результате была устранена причина кровоизлияния и риск повторного разрыва.

Операция длилась около 5 часов и прошла успешно. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Скоро его выпишут.

