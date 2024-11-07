Врачи МОЦОМД помогли женщине родить четвертого ребенка-богатыря

Специалисты МОЦОМД помогли женщине родить четвертого ребенка-богатыря. До этого жительница родила троих детей весом 4100, 4500 и 4800 граммов, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врачей, в семье пациентки из поколения в поколение рождаются крупные дети весом более четырех килограммов. Самым крупным стал новорожденный весом 5400 граммов. При этом все дети рождаются без патологий, совершенно здоровыми.

Таким образом, специалисты учреждения были готовы к тому, что и четвертый ребенок пациентки будет крупным. В результате на свет появилась девочка весом 4500 граммов и ростом 57 сантиметров. Роды прошли без осложнений, ребенок здоров. На данный момент мама и дочь уже выписаны.