Врачи МОЦОМД спасли ребенка, который врезался в стеклянную дверь и получил серьезную травму ягодицы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили девочку в возрасте 11 лет. Ребенок играл в догонялки и врезался на полной скорости в стеклянную дверь. В результате осколки стекла рассекли ягодицу на 25 см в длину и на 4 см в ширину. Помимо этого, в мышцы вонзилось большое количество мелких осколков.

Врачи аккуратно извлекли инородные тела и аккуратно зашили рану. Жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды задеты не были. Тем не менее, травма оказалась очень серьезной, и ребенку потребовалась длительная реабилитация.

Сейчас состояние девочки стабильное, ее выписали домой. Ей предстоит пройти курс физиотерапии и лечебной физкультуры.

