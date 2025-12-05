Врачи МОЦОМД спасли ребенка, который врезался в стеклянную дверь и получил серьезную травму
В МОЦОМД спасли девочку, которой осколком стекла рассекло ягодицу на 25 см
Фото: [Медиасток.рф]
Врачи МОЦОМД спасли ребенка, который врезался в стеклянную дверь и получил серьезную травму ягодицы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили девочку в возрасте 11 лет. Ребенок играл в догонялки и врезался на полной скорости в стеклянную дверь. В результате осколки стекла рассекли ягодицу на 25 см в длину и на 4 см в ширину. Помимо этого, в мышцы вонзилось большое количество мелких осколков.
Врачи аккуратно извлекли инородные тела и аккуратно зашили рану. Жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды задеты не были. Тем не менее, травма оказалась очень серьезной, и ребенку потребовалась длительная реабилитация.
Сейчас состояние девочки стабильное, ее выписали домой. Ей предстоит пройти курс физиотерапии и лечебной физкультуры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности открытия новых перинатальных центров.