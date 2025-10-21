Врачи Наро-Фоминска помогли мужчине, который не мог ходить из-за огромной папилломы в области паха

Специалисты Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы помогли мужчине с огромной папилломой в области паха. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 47 лет. Мужчина жаловался на наличие крупного новообразования в паховой области, которое мешало ему ходить.

В ходе диагностики врачи обнаружили у пациента раны и воспаление и направили его на операцию. Специалисты удалили папиллому под местной анестезией. Также образование отправили на гистологию. Исследование показало, что папиллома доброкачественная.

Операция прошла успешно. Теперь пациента ждет противовирусная терапия.

