Врачи НИКИ детства осмотрели почти десять тысяч подмосковных детей-спортсменов в этом году

С начала 2024 года врачи из Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства провели полное медицинское обследование более 8,7 тысячи детей-спортсменов для их допуска к тренировкам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.