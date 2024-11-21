Врачи НИКИ детства осмотрели почти десять тысяч подмосковных детей-спортсменов в этом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года врачи из Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства провели полное медицинское обследование более 8,7 тысячи детей-спортсменов для их допуска к тренировкам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В нашем Центре юные спортсмены сдают анализы и проходят полную диагностику. Важно, что сделать это можно максимально быстро, так как осмотр занимает около трех часов», — сказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова.
В ходе обследования детей осматривают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог и другие специалисты. Если врачи выявляют противопоказания, спортсменов направляют на дополнительные консультации узкопрофильных специалистов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.