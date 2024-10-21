Врачи онкодиспансера Подмосковья помогли мужчине с опухолью ребра

Специалисты Московского областного онкодиспансера помогли мужчине с опухолью ребра. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 52 лет, который жаловался на боль в груди. В ходе обследования врачи выявили у пациента фибромиксому ребра. Так называют доброкачественную опухоль, состоящую из разросшегося хряща. Такое новообразование может переродиться в злокачественное.

Мужчина рассказал, что некоторое время назад получил травму грудной клетки, однако не обратился за медицинской помощью сразу. Таким образом, случайная травма привела к выявлению опухоли.

Врачи через три прокола провели торакоскопическую операцию по удалению ребра с новообразованием. А также исследовали опухоль — она оказалась доброкачественной. На данный момент житель выписан.