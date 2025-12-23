Врачи Подмосковья дали рекомендации по планированию праздничного меню для детей

В НИКИ детства дали жителям Подмосковья рекомендации по планированию праздничного меню для детей. Советы специалистов приводит Министерство здравоохранения Московской области.

Медики напомнили, что следует соблюдать правила баланса и умеренности, избегая переедания: детский организм особенно чувствителен к резким изменениям в рационе. Если ребенок переест сладкого или жирного, у него может случиться расстройство желудка, а также нарушиться сон и снизиться иммунитет.

Врачи посоветовали включить в меню легкие закуски, богатые клетчаткой, свежие овощи, нежирные белковые продукты. Рекомендуется ограничить число жареных, копченых и острых блюд. Прием пищи лучше чередовать с физической активностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области велась подготовка к Новому году.