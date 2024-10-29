Врачи Подмосковья рассказали, как распознать инсульт у ребенка

Подмосковные врачи рассказали, как распознать инсульт у ребенка. Об этом в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалистов, симптомы инсульта могут длиться более суток. В их числе — нарушение дыхания, отсутствие реакции на раздражители, судороги, отказ от груди, нарушение мышечного тонуса.

У детей постарше может резко пропасть чувствительность лица или конечностей, заболеть голова, возникнуть обездвиженность половины лица и нарушения речи или зрения.

В случае возникновения подобных симптомов нужно как можно скорее вызвать скорую помощь. До приезда врачей нужно уложить ребенка и обеспечить ему приток свежего воздуха. Также можно измерить температуру и давление.