Врачи Подмосковья рассказали, можно ли болеющему ребенку гулять зимой

В НИКИ детства объяснили родителям, можно ли зимой выводить на прогулку ребенка, который болеет. Рекомендации специалистов приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам медиков, нельзя гулять с ребенком, у которого острый период болезни с жаром, тошнотой и рвотой, диареей и слабостью. В таких ситуациях лучше оставить болеющего в постели, но чаще проветривать комнату и помнить об увлажнении воздуха.

Помимо этого, ребенку нельзя гулять при синдроме бронхиальной обструкции: это может привести к усилению кашля. В случае насморка ребенка можно выйти на прогулку максимум на полчаса.

Короткие прогулки до двадцати минут допустимы, если ребенок в целом хорошо себя чувствует и проявляет активность. Однако, выходить на улицу можно только при хорошей погоде.

Прогулки рекомендованы, когда ребенок начал выздоравливать. На свежем воздухе активно работают дыхательные пути и секреторные железы, а также улучшается кровоснабжение слизистых оболочек бронхов.