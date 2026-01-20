Врачи Подмосковья спасли годовалого ребенка, проглотившего металлический болт

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли годовалого ребенка, который проглотил металлический болт. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мальчика, проглотившего инородное тело. В ходе диагностики было подтверждено, что предмет находится в желудке маленького пациента.

Эндоскописты учреждения провели малотравматичную операцию. Используя эндоскопическую петлю, они без разрезов вытащили инородное тело. Процедура заняла около 15-20 минут. Ребенок был выписан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку в открытии ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске.