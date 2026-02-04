Врачи Подмосковья спасли ребенка, чья нога попала в жернова снегоуборочной машины
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты МОДКТОБ спасли ребенку ногу, которая попала в жернова домашней снегоуборочной машины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили мальчика в возрасте 10 лет с серьезной травмой конечности. Врачи диагнсотировали множественные рвано-ушибленные раны левой стопы и голени, открытый перелом большеберцовой кости со смещением.
Ребенка экстренно направили на операцию. В ее рамках врачи обработали и обследовали раны, провели репозицию отломков костей и зафиксировали их спицами.
Сейчас мальчик чувствует себя удовлетворительно. Его выписали из стационара на амбулаторное лечение. В дальнейшем его ждет повторная операция для удаления спиц.
