Врачи подмосковного НИКИ осмотрели почти 2 тыс. детей-спортсменов

С начала 2025 года врачи из Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) осмотрели более 1,5 тыс. детей-спортсменов, чтобы допустить их к тренировкам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Центре спортивной медицины НИКИ детства дети-спортсмены могут пройти полную диагностику, и сделать это можно в максимально короткие сроки. Медосмотр занимает не более трех часов», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ходе диагностики пациентов осматривают врач спортивной медицины, педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог и другие специалисты. Если у ребенка есть показания, его направляют на дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. В центре принимают представителей сборных команд по 160 видам спорта, включая карате, сноубординг, прыжки на батуте и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.