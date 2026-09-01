Что подарить человеку, у которого есть все? Психолог назвала 5 идей вместо очередной бесполезной вещи

Выбор презента для человека, у которого, кажется, есть абсолютно все, — задача, способная поставить в тупик даже самых искушенных дарителей. Когда у близкого или коллеги материальный достаток позволяет приобретать любые вещи, возникает иллюзия, что его уже ничем не удивить. Однако психологи утверждают обратное: даже самые обеспеченные люди мечтают не о новых предметах, а о переживаниях и эмоциях. О том, что действительно способно порадовать такого человека, REGIONS рассказала психолог из Подмосковья Марина Павлова.

Почему вещи перестают радовать

В условиях материального изобилия новые приобретения перестают вызывать прежний восторг. В психологии это явление получило название «гедонистическая адаптация» — привыкание к удовольствию. То, что когда-то казалось пределом мечтаний, со временем становится обыденностью и перестает приносить радость. Поэтому даже очень дорогая вещь вряд ли вызовет у такого человека сильные положительные эмоции. Зато впечатления, эмоции и внимание — это то, что остается с нами надолго и не обесценивается со временем.

«Человек, у которого есть все, часто испытывает дефицит эмоций. Ему не нужна еще одна вещь. Ему нужны чувства: радость, удивление, тепло. Поэтому лучший подарок — тот, который дарит впечатления», — говорит Марина Павлова.

Идея 1: Впечатления вместо вещей

Сертификат на полет в аэротрубе, мастер-класс по гончарному искусству, билеты в театр или на концерт, гастрономический тур, урок игры на музыкальном инструменте — все это запоминается надолго. Впечатления создают воспоминания, а воспоминания — это то, что невозможно приобрести за деньги.

«Впечатления ценнее вещей. Они остаются с нами навсегда. И когда человек получает в подарок эмоцию, он вспоминает не подарок, а момент, который вы подарили», — поясняет Марина Павлова.

Идея 2: Время и внимание

Самый дефицитный ресурс современного человека — время. Подарите близкому день, проведенный вместе. Организуйте прогулку, пикник или совместный ужин. Если человек постоянно занят, предложите забрать его детей на выходные, чтобы он мог отдохнуть. Или просто придите в гости с чаем и душевным разговором.

«Время — это то, чего не хватает большинству людей. Когда вы дарите свое время, вы дарите часть себя. Это дороже любых вещей», — подчеркивает Марина Павлова.

Идея 3: Подарок своими руками

Подарите человеку то, что нельзя купить в магазине. Это может быть письмо с теплыми словами, альбом с фотографиями, совместный плейлист или книга с личной подписью. Альтернатива — вещь, сделанная своими руками: связанный шарф, нарисованная картина или баночка домашнего варенья. Такие подарки несут энергию и душевное тепло, которых нет у фабричных изделий.

«Ручная работа и личные послания всегда трогают сильнее. В них есть душа, есть ваше внимание. Это не просто вещь — это частичка вас», — рекомендует Марина Павлова.

Идея 4: Подарок, связанный с хобби

Даже если у человека есть все, у него наверняка есть увлечение. Подумайте, чем он любит заниматься в свободное время. Если он фотографирует — найдите живописное место, где он сможет реализовать свой талант. Если любит готовить — организуйте мастер-класс от известного шеф-повара. Если коллекционирует — разыщите редкий экземпляр для его собрания. Подарок, связанный с хобби, показывает, что вы знаете человека и уважаете его интересы.

«Подарок, связанный с увлечением, говорит: „Я вижу тебя, я знаю, что тебе важно“. Это дорогого стоит», — советует Марина Павлова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Идея 5: Подписка или абонемент

Подписка на сервис, который человек любит, но не всегда готов приобретать самостоятельно. Это может быть доступ к аудиокнигам, онлайн-курсам, доставка полезных продуктов или абонемент в спортзал и бассейн.

Выбрать подарок для человека, у которого есть все, непросто, но возможно. Главное — помнить, что лучший подарок не вещь, а эмоция, впечатление или время. Внимание, забота и душевное тепло — это то, что невозможно купить.

«Подписка — это подарок, который работает долго. Человек будет получать удовольствие не один день, а месяц или даже год. И каждый раз вспоминать о вас», — завершает Марина Павлова.

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