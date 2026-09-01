В Германии заявили о войне с Россией

Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже находятся в состоянии войны, и при этом он отказался от термина «гибридная» в пользу прямого определения, а также подтвердил, что его предприятие поставляет Украине боевые беспилотники. Об этом сообщает Politico.