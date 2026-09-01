В Германии заявили о войне с Россией
Основатель Donaustahl заявил, что Германия воюет с Россией
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже находятся в состоянии войны, и при этом он отказался от термина «гибридная» в пользу прямого определения, а также подтвердил, что его предприятие поставляет Украине боевые беспилотники. Об этом сообщает Politico.
В интервью Politico Туман категорически отверг популярный в европейских политических кругах термин «гибридная война», назвав происходящее полноценным военным противостоянием между Берлином и Москвой.
По его словам, поставки вооружений Киеву, включая продукцию Donaustahl, делают Германию непосредственным участником конфликта.
Ранее военные ВСУ обезглавили 33-летнего сослуживца.