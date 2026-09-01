За неделю Мособлводоканал провел более 160 плановых работ в рамках подготовки сетей к отопительному периоду
Мособлводоканал за неделю провел 168 плановых работ по подготовке сетей к зиме
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 168 планово-профилактических работ в рамках подготовки сетей к отопительному периоду. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
К примеру, в Павловском Посаде отремонтировали насос на очистных сооружениях. В Чехове установили новые котлы в котельной № 39. В деревне Губино в Орехово Зуеве отремонтировали напорный трубопровод на КНС. В Шатуре обновили 5-метровый коллектор на улице Новый тупик.
В целом за указанный период специалисты провели более 750 мероприятий, в том числе по устранению засоров канализации, замене автоматики, прокладке трубопроводов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации сети водоводов в Королеве.