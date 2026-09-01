В Московский областной медицинский колледж в 2026 году поступили более 4,3 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, свыше 3,2 тыс. ребят поступили на бюджетные места — это примерно на 200 человек больше, чем годом ранее. Конкурс составил более 4 человек на место. Еще более 1,1 тыс. человек будут учиться платно.

«Мы ежегодно видим рост интереса абитуриентов к медицинским специальностям», - отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В этом году самые востребованные специальности — лечебное и сестринское дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития современных профессиональных колледжей в регионе.