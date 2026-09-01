В Егорьевске спасатели помогли женщине с детьми выбраться из запертой квартиры

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» в Егорьевске освободили из запертой квартиры женщину с тремя детьми. Инцидент произошел в одном из домов окружного центра.

За помощью спасателей обратилась местная жительница в возрасте 37 лет. Женщина собиралась отвести детей-подростков в школу, но не смогла открыть дверь, так как замок заклинило.

Прибывшие на место специалисты в присутствии сотрудников полиции вскрыли дверь квартиры с помощью специального инструмента. Помощь врачей никому из жильцов не понадобилась.

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