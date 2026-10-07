Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, которого укусила ядовитая змея

В Сергиево-Посадскую больницу поступил мужчина в тяжелом состоянии: на ноге был выраженный отек, пациента бросало то в жар, то в холод. Оказалось, что во время пребывания в лесу мужчину укусила змея. Он сразу ощутил резкую боль, затем сильную слабость.

По дороге в стационар, куда через полчаса после укуса его доставили родственники, пострадавший неоднократно терял сознание. Пациента госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

«Пострадавшему был назначен комплекс мероприятий: антибиотикотерапия, антигистаминная, инфузионная, противоядная и десенсибилизирующая терапия. Также мы провели телемедицинскую консультацию с центром токсикологии Пушкинской больницы и согласовали назначенное лечение и введение сыворотки против яда гадюки. Дополнительно наложили гипс на укушенную ногу, чтобы обеспечить полную неподвижность и замедлить распространение яда», — рассказал Михаил Голованов, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №1 Сергиево-Посадской больницы.

Уже на следующие сутки состояние пациента значительно улучшилось, отек в ноге полностью спал, болевой синдром купирован. Мужчина провел в больнице неделю, после чего в удовлетворительном состоянии был выписан под амбулаторное наблюдение.