Врачи скорой помощи Подмосковья спасли ребенка, который подавился саморезом и чуть не задохнулся

В Подмосковье врачи скорой помощи спасли малолетнего ребенка, который подавился саморезом и чуть не задохнулся. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В скорую помощь поступил вызов: мальчик в возрасте трех лет решил попробовать саморез на вкус, подавился и не может дышать. На место незамедлительно выехали врачи подольской бригады скорой помощи.

Приехав на место, врачи обнаружили уже посиневшего мальчика — ребенок практически не дышал. Специалисты быстро провели прием Геймлиха, и саморез вылетел изо рта ребенка. Мальчик начал дышать.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, врачи провели повторный осмотр и убедились, что с ним все в порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снизился показатель младенческой смертности.