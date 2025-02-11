Врачи в Апрелевке спасли ногу женщины, у которой развилась гангрена из-за ржавого гвоздя

Врачи Апрелевской поликлиники спасли ногу пациентки, которая наступила на ржавый гвоздь. Из-за травмы у женщины развилась гангрена, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В дневной стационар поступила жительница в возрасте 43 лет, которая ранее наступила на ржавый гвоздь. Из-за травмы у нее развились флегмона и гангрена. В поликлинику женщина обратилась после того, как из-за осложнений ей удалили один палец.

Врачи экстренно начали курс лечения. Он занял три месяца. В результате распространение инфекции удалось остановить. Сейчас жительница чувствует себя хорошо. Ее выписали под наблюдение эндокринолога по месту жительства.