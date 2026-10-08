Выходные начнутся с почти летнего тепла: синоптик дал точный прогноз для Москвы и Подмосковья

В Москве и Подмосковье выходные начнутся с заметного потепления, но уже в субботу температура пойдет вниз, а погода останется дождливой и ветреной. В пятницу воздух в столице прогреется до +17...+19 градусов, а в воскресенье будет не выше +12...+14. О прогнозе на ближайшие дни интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В пятницу днем будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В Москве температура поднимется до 17...19 градусов, по области будет от 14 до 19 градусов. Южный ветер усилится до 6–11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с», — сообщил Ильин.

По словам синоптика, суббота окажется прохладнее. Ночью в Москве будет +7...+9 градусов, в Подмосковье +4...+9, местами пройдет небольшой или умеренный дождь. Днем осадки станут слабее, а температура составит +10...+12 градусов в столице и +8...+13 в области. Южный и юго-западный ветер местами будет усиливаться до 17 м/с.

«В воскресенье ночью температура в Москве составит +5...+7 градусов, по области — от +2 до +7. Осадков преимущественно не ожидается. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +12...+14 градусов в Москве и +10...+15 по области», — рассказал Ильин.

Похолодание при этом не станет началом длительного периода холодной погоды. По предварительному прогнозу, в понедельник и вторник температура снова останется относительно высокой для середины октября: днем ожидается до +16 градусов, хотя небольшие дожди возможны в оба дня.